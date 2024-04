Erster Wahlinfo-Stand der Stadt

Demokratieförderung mit Infos, Glücksrad und Süßigkeiten in Rastatt

Der erste Wahl-Infostand der Stadt Rastatt beim mittlerweile geschlossenen AS-Markt in Rheinau-Nord ist auf eher verhaltene Resonanz gestoßen. Die Demokratieförderung mit Glücksrad kam vor allem bei Kindern gut an. Was Veranstalter und Passanten sagen.