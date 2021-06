Die Teilschließung des Seniorenheims Haus Benedikt in Rastatt, wegen „akuter Gefährdung“ der Bewohner schockiert. Unser Autor sieht in der Pflegebranche jedoch systemische Mängel und fordert ein handeln der Politik.

Behörden-Briefe zeichnen sich in der Regel nicht durch eine klare Sprache aus. Die Mitteilung des Landratsamts an die Angehörigen der Bewohner des Hauses Benedikt lässt an Deutlichkeit aber wenig zu wünschen übrig. In der Einrichtung gebe es „äußerst gravierende Mängel“, es liege eine „akute Gefährdung“ vor.

Dass Besucher von den amtlich attestierten Mängeln nichts mitbekommen haben, ist plausibel. Offenbar betrafen sie vor allem besonders pflegebedürftige Bewohner und damit Vorgänge hinter verschlossenen Türen. Wenn die Gabe von Medikamenten oder deren Dokumentation nicht ordentlich abläuft, erregt das kein öffentliches Aufsehen, kann im schlimmsten Fall aber tödlich enden.

Der Betreiber verspricht, die Teilschließung dafür zu nutzen, seine Mitarbeiter intensiv zu schulen. Dass es in einem erfahrenen Unternehmen mit 22 Standorten in drei Bundesländern überhaupt so weit kommen konnte, überrascht. Aber es ist auch ein Hinweis, dass es mal wieder nicht nur um betriebsinterne, sondern systemische Mängel in der Pflege geht.