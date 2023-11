Viele haben einen Feuerlöscher daheim stehen. Aber wie funktioniert der? Die spannende und durchaus lebensrettende Antwort bekamen die Teilnehmer eines Feuerlöscher-Trainings der Ottersdorfer Feuerwehr.

Es erinnert an den einstigen Chemie- oder Physikunterricht: An der Wand die Projektion eines sogenannten Verbrennungsdreiecks, davor ein Tisch mit Erlenmeyerkolben und kleinen Glasschälchen, dahinter steht Thomas Stüber. Er erklärt und entzündet Benzindämpfe.

Stüber ist stellvertretender Kommandant der Abteilung Ottersdorf. Er leitet ein rund zweistündiges Seminar zum Thema Feuerlöscher. Vor ihm im Schulungsraum des örtlichen Feuerwehrgerätehauses sitzen sechs Frauen und ein Mann. Die Teilnehmerinnen sind fast alle Ehefrauen oder Freundinnen von Ottersdorfer Floriansjüngern. Der einzige Mann beim theoretischen Teil des Seminars ist Armin Fritz und der ist sozusagen Zivilist, also kein Feuerwehrmann.

Alle haben gemeinsam, dass sie noch nie einen Feuerlöscher in den Händen hielten oder gar benutzt haben. Von dem Angebot der Ottersdorfer Wehr haben sie aus dem Mitteilungsblatt der Ortsverwaltung erfahren. „Wenn so etwas schon mal vor Ort angeboten wird, kann man ja mal vorbeischauen. Das war sehr interessant mit den Vorführungen“, resümiert Armin Fritz, als er im Hof vor dem Gerätehaus die Löschbemühungen der anderen Seminarteilnehmer beobachtet.

Aus einem Liter Wasser werden 1.700 Liter Wasserdampf. Thomas Stüber

Vize-Kommandant der Ottersdorfer Wehr

Vor der Freiluftübung steht am Samstag der theoretische Teil. Zunächst erklärt Thomas Stüber, was überhaupt notwendig ist, damit ein Brand entsteht: ein brennbarer Stoff, die Zündquelle, also Wärme und Sauerstoff. Anschließend erfahren die Zuhörer, dass es fünf Brandklassen gibt. Sie klassifizieren Brände nach ihrem brennbaren Stoff.

Feuerwehrmann Stüber beginnt mit der Klasse F, Speiseöle und -fette. Die brennende Fritteuse ist das Paradebeispiel, das stets genannt wird, wenn es um die Folgen falscher Löschversuche geht. Brennendes Öl oder Fett darf keinesfalls mit Wasser bekämpft werden. „Aus einem Liter Wasser werden 1.700 Liter Wasserdampf“, verdeutlicht Stüber die drohende Gefahr.

Im Hof vor dem Gerätehaus demonstrieren die Wehrmänner dies später. Per Fernbedienung kippen sie etwas Wasser auf brennendes Öl, eine zwei Meter hohe Stichflamme ist das Resultat. In einer Küche kann das tödlich enden. Also was tun? Das Einfachste ist, einen Deckel oder eine große Löschdecke auf den Topf oder die Pfanne zu legen. Dem Feuer wird der Sauerstoff entzogen und es geht aus. Es gibt zwar mit Spezialschaum gefüllte Fettbrandfeuerlöscher. So etwas findet man jedoch eher in der Gastronomie.

Daheim ist ein Feuerlöscher der Kategorie AB + F am besten geeignet

Welche Ausführung der knallroten Löschgeräte für den heimischen Haushalt geeignet sind, erläutert Stüber am Ende der Theoriestunde. Mit am spannendsten sei die Vorführung der Brandklasse B, kündigt er an: flüssige oder flüssig werdende Stoffe. Vorsichtig kippt Stüber einen mit Benzin gefüllten Zylinder in eine gläserne Rinne, die in Richtung einer Kerze geneigt ist. „Ich kippe nur die Dämpfe aus“, betont er. Tatsächlich bleibt die Flüssigkeit im Kolben und nach wenigen Augenblicken werden die Dampfschwaden entzündet. Staunen im Auditorium.

Zum Versuchsfinale brennen fünf Teelichter in einem terrariumähnlichen Glashäuschen. Da sei wenig Stoff drin, so der Brandbekämpfer. Dann bläst er durch einen Gummischlauch Luft in den Reaktionsraum und schon kommt es zur Verpuffung, die erneut für eine Stichflamme sorgt. Nach der Erläuterung von Löschmitteln wie Schaum, CO2 oder Pulver geht es auf den Hof.

Thomas Stüber gibt seinen Zuhörern noch mit auf den Weg, dass bei einem Brand, auch wenn man ihn selbst löschen möchte, die Feuerwehr alarmiert werden sollte, und dass im eigenen Heim ein Feuerlöscher der Kategorie AB + F am besten geeignet sei. Stüber empfiehlt, wegen der Wartung einen Feuerlöscher über den Fachhandel zu beziehen.

Im Hof brennt in einer Tonne ein mittels Propangas entzündetes Feuer. Anhand mehrerer mit Wasser und Pressluft gefüllter Übungslöscher erläutert Kommandant Tim Reuter den sachgerechten Gebrauch eines Handfeuerlöschers und alle Kursteilnehmer dürfen nacheinander ihr Feuer löschen.

Eine gelungene Aktion, wie auch Tanja Rose Fusaro findet. Sie möchte mit der Teilnahme auch das Ehrenamt unterstützen. Außerdem trägt sie sich mit dem Gedanken, zur Feuerwehr zu gehen. Das Training gehört zu den Aktionen der Ottersdorfer Wehr, um Mitglieder zu gewinnen.