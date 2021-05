Rastatter Buchhändlerin gewinnt den Deutschen Buchhandlungspreis

Bei der dritten Bewerbung hat es schließlich geklappt: Die Buchhandlung Wortwerke erhält den Deutschen Buchhandlungspreis der Bundesregierung. Wortwerke-Inhaberin Claudia Neudörfer bekam die Nachricht per E-Mail – und kann es noch nicht wirklich glauben: „Ich habe die E-Mail immer noch im Posteingang stehen, damit ich immer wieder darauf schauen kann, ob es wirklich wahr ist, dass ich gewonnen habe“, sagt die 39-Jährige.

Bei ihrer Bewerbung setzte die Buchhändlerin auf den Dackelblick. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Niemand geringeres als Neudörfers Dackeldame Nanni, auch als Buchdackel bekannt, nahm das Anschreiben in die Hand beziehungsweise in die Pfote.

„Mein Zweibeiner, oder auch mein Frauchen Claudia Neudörfer, hat sich schon zweimal für den Buchhandlungspreis beworben, leider ohne Erfolg“, schreibt der pfiffige Hund, der von einem eingefügten Foto grüßt.

„Deshalb habe ich beschlossen, dass diesmal ich die Bewerbung in die Pfote nehme und ihr zeige, wie das geht.“ Dass es dem Vierbeiner nicht an Selbstbewusstsein fehlt, macht das in Großbuchstaben geschriebene „ich“ deutlich.

Ich habe die E-Mail immer noch im Posteingang stehen, damit ich immer wieder darauf schauen kann, ob es wirklich war ist, dass ich gewonnen habe. Claudia Neudörfer, Inhaberin der Buchhandlung Wortwerke in Rastatt

Aber nicht nur das Anschreiben dürfte die Jury beeindruckt haben, sondern auch das vielfältige Engagement der Buchhändlerin. Neudörfer liest zum Beispiel bei einem Inklusionsprojekt für Kinder und schwärmt: „Es ist toll, Kinder für Bücher zu begeistern.“ Daneben unterstützt sie regionale Autoren bei der Suche nach einem Verlag.

Diese haben sich ebenfalls sehr über den Sieg gefreut: „Ich habe sofort Anrufe und E-Mails bekommen, da der Börsenverein den Preis auch in seinem Newsletter bekanntgab.“

Verleihung im Juli

Auch wenn Neudörfer schon als Siegerin feststeht, braucht sie noch etwas Geduld. Ein Gütesiegel für ihre Buchhandlung bekommt sie auf jeden Fall, aber sie weiß noch nicht, in welcher der insgesamt drei Kategorien sie gewonnen hat. Ob sie ein Preisgeld von 7.000, 15.000 oder 25.000 Euro erhält, erfährt sie erst am 7. Juli.

Ich möchte das Geld für die Digitalisierung verwenden und zum Beispiel auf der Homepage Autorenprofile anlegen. Claudia Neudörfer, Inhaberin der Buchhandlung Wortwerke in Rastatt

Dann findet in Erfurt die Preisverleihung statt. Wegen Corona können dieses Jahr von den 118 Preisträgern, die eine Jury aus insgesamt 366 Teilnehmern auswählte, nur 17 vor Ort sein.

Dort verleiht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die Preise an die Gewinner. Ob Neudörfer in Erfurt dabei ist oder die Veranstaltung via Livestream verfolgt, entscheidet das Los. „Normalerweise geht ja die Zeit schnell vorbei, aber jetzt geht sie schleppend und ich bin kribbelig“, sagt Neudörfer im Hinblick auf die Preisverleihung.

Was sie mit dem Preisgeld macht, weiß sie aber bereits: „Ich möchte das Geld für die Digitalisierung verwenden und zum Beispiel auf der Homepage Autorenprofile anlegen.“ Außerdem könnte sich Neudörfer vorstellen, bei den Lesungen, die sie in Zeiten ohne Corona in ihrer Buchhandlung veranstaltet, auch Autoren mit höheren Honoraren einzuladen.