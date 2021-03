Trotz Corona arbeitet Klaus Peter Wick weiterhin als Clown in der Baden-Badener Kinderklinik. Zudem plant der einstige Gründer Gründer der Bischweierer Theatertage künftig vermehrt auch als Clown in Schulen aufzutreten. Konkrete Vereinbarungen gibt es schon mit der Grundschule Varnhalt/Neuweier.

Der Mundschutz ist unverzichtbar, Abstandhalten genauso wie Schutzkleidung und Hygieneregeln. Trotz derlei Einschränkungen zaubert Klaus Peter Wick seinem jungen Publikum meist mehr als nur ein Lächeln ins Gesicht: „Die Kinder und auch ihre Eltern sind enorm dankbar dafür“, sagt Wick. Seit über 20 Jahren arbeitet er als Clown – vor allem auch für Kinder im Krankenhaus. Die Coronakrise hat daran nur zu Beginn etwas geändert: „Vom 13 März bis 1. Juli letzten Jahres habe ich gar nichts machen können“, sagt er. Danach aber habe er seine Arbeit zumindest in der Baden-Badener Klinik für Kinder- und Jugendliche wieder aufgenommen können.

Eine gewisse Bespaßung tut gut. Klaus-Peter Wick, Klinikclown

„Etwa zweimal pro Woche bin ich am Vormittag dort“, sagt Wick. Chefarzt Markus Kratz betont, dass „Klaus-Peter Wick mit seiner Arbeit systemrelevant ist“. Deshalb darf er immer wieder zu den kleinen Patienten kommen, wenn es deren Gesundheitszustand ermöglicht. „Eine gewisse Bespaßung tut gut“, ist Wick überzeugt, der aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen kann. „Die Seele wird positiv gestimmt und somit die Heilung unterstützt“, meint etwa Jochen Ridel vom Stauferklinikum in Schwäbisch Gmünd zu dem ganz besonderen Unterhaltungsprogramm in der Klinik. „In 90 Prozent der Fälle sind auch Eltern mit dabei“, berichtet Wick. Jonglage oder Zauberei gehörten dazu, meist aber auch ganz individuelle Gespräche mit einem speziellen Hang zu Wortspielereien, die Wick stets gerne einstreut. Klar, die Maske schränke schon die Mimik ein, weiß er, aber Wick spielt auch mit den Augen und vor allem mit seinen Händen. Gestik und Körpersprache bieten nach seiner Überzeugung vielerlei Möglichkeiten.

f

Keine Auftritte, keine Workshops, keine Kurse und kein Theater – Corona hat die Zahl von Wicks vielfältigen Engagements in den vergangenen Monaten drastisch reduziert. Bei der Bildungsmesse didacta in Stuttgart hätte er im vergangenen Jahr die Arbeit eines Clowns in einem gläsernen Klassenzimmer demonstrieren sollen – aber auch dieses Vorhaben fiel der Pandemie zum Opfer. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise noch lief die Premiere von Wicks selbst geschriebenem Theaterstück zum Thema Zahngesundheit im Rastatter Kellertheater. Mehrere Schulen hatten danach Interesse gezeigt, es bei ihnen ebenfalls aufzuführen, doch der Lockdown machte einen Strich durch die Rechnung.

Bei mir ist das Glas immer halbvoll. Klaus-Peter Wick, Klinikclown

Wick, der einst auch die Theatertage in Bischweier aus der Taufe gehoben hatte, ist gleichwohl weit davon entfernt, mit der Situation zu hadern: „Bei mir ist das Glas immer halbvoll“, unterstreicht er seine stets optimistische Gesinnung, die er beileibe nicht nur den Kindern im Krankenhaus oder auch älteren Menschen in Seniorenheimen vermitteln will. Als neues Projekt kündigt der 60-jährige an, künftig auch als Schulclown aktiv werden zu wollen. „Ich möchte ein Bindeglied zwischen Schülern, Schulsozialarbeitern und Lehrern sein“, betont er und plant den Anfang in der Grundschule in Varnhalt/Neuweier zu machen – sobald es Corona wieder erlaubt. Die Verantwortlichen dort seien sehr offen dafür, meint er.

Die Kinder müssen während der Pandemie auf so Vieles verzichten. Evi Wandler, Schulleiterin

Evi Wandler, die Leiterin der Grundschule, betont, dass „die Kinder während der Pandemie auf so Vieles verzichten müssen.“ Umso wichtiger sei es, den Spaß an der Schule zu erhalten. Und: „Clownerei fördert die Ausdruckskraft, Kreativität, Spontaneität, Sprachkompetenz und das soziale Miteinander auf spielerische Weise“, unterstreicht Wandler. Wicks Schulbesuche sind zunächst einmal pro Monat geplant. In seiner Rolle könne er einen ganz besonderen Zugang zu den jungen Leuten finden. Das hat er längst auch bei seinen Visiten in der Kinderklinik erfahren: „Ich spiele den Clown so, dass sich die Kinder überlegen und gestärkt fühlen, und so mehr Selbstbewusstsein aufbauen“. Bei Senioren könne ein solches Verhalten allerdings eher für Verärgerung sorgen, weiß er, dass sein Spaß genau auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sein muss.

Die Idee für das Schulprojekt habe er aus der Theater-AG in einer Karlsruher Schule entwickelt. „Nun sitze ich im Sattel und warte nur darauf, los galoppieren zu können“, beschreibt Wick seine Gefühlslage. Und während er dies sagt, ist sein Tatendrang förmlich spürbar: „Ich habe schon eine ganze Liste von Schulen im Kopf, wo ich mein Konzept umsetzten könnte.“

Hat der Mann, der so gerne humorvolle Texte von Karl Valentin, Heinz Erhard und Loriot liest, denn ein Rezept für einen freudvolleren Umgang mit der aktuellen Zeit parat? Einen Moment lang überlegt er. Dann kommt die Antwort: „Man muss sich selbst mögen, sich an kleinen Dingen erfreuen, die Natur entdecken und einfach darauf vertrauen, dass alles wieder besser wird.“