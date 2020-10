Die Krankenhausstationen in Mittelbaden füllen sich wieder

Auch dort zeigt der Pfeil nach oben. Laut dem Ärztlichen Direktor Markus Kratz werden in den Häusern des Klinikums Mittelbaden derzeit 25 Covid-Patienten behandelt, die meisten davon am Standort Balg. Zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Die Anzahl der Intensivbetten liegt bei zwölf, sie kann kurzfristig auf 26 erhöht werden. Aktuell sind also noch genügend Kapazitäten vorhanden. Allerdings lagen vor einer Woche lediglich vier Patienten im Krankenhaus. Und Kratz warnt: Aufgrund der Inkubationszeit und des Krankheitsverlaufs, kämen schwer Erkrankte in der Regel erst nach rund zehn Tagen in die Klinik. Die aktuelle Lage bilde damit das Infektionsgeschehen von Mitte Oktober ab, als die Zahlen noch viel niedriger lagen. Hinzu komme: Da die Situation in ganz Deutschland ähnlich sei, wäre bei einer Überlastung die Verlegung von Intensivpatienten in andere Kliniken schwierig. Das sei im Frühjahr noch anders gewesen, als sich das Infektionsgeschehen auf bestimmte Regionen wie auch Mittelbaden konzentriert habe.