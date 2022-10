Warum die Beschicker auf dem Rastatter Wochenmarkt umziehen mussten

Der Dienstagwochenmarkt in Rastatt ist nicht mehr so gut bestückt. Um die Lücken zu schließen, wird er testweise neu ausgerichtet. Wir fragen nach.

Obst, Gemüse, Backwaren, Wurst, Fisch und jede Menge Blumen: Der Rastatter Wochenmarkt bietet ein vielfältiges Angebot und gehört mit der barocken Kulisse zu den schönsten in der Region.

Er findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Marktplatz statt. Allerdings schwächelt der Dienstag kräftig – die Stadt hat daher beschlossen, die Stände an diesem Tag testweise für einige Wochen anders anzuordnen, um die klaffenden Lücken zu schließen.

Markus Lang vom Stadtmarketing spricht von einer Entwicklung, „die nicht von heute auf morgen eingetreten ist“. Der Dienstag sei schon seit Längerem nicht so gut bestückt.

Marktstände werden in Rastatt neu angeordnet

17 Beschicker bauen derzeit ihre Stände am Dienstag auf, zum Vergleich dazu: 25 sind es aktuell am Donnerstag und 29 am Samstag. „Der Marktplatz ist relativ groß, wenn viele Lücken entstehen, dann gibt das kein gutes Bild“, sagt Lang.

Daher wurden die Stände am Dienstag erstmals neu ausgerichtet – alle Buden, die im Innenbereich zu finden waren, nach außen versetzt und rings um den Platz drapiert.

„Die Leute können besser durchlaufen und man hat eine gute Übersicht auf alle Stände“, ist Huegeau Hezette aus Hagenau von der neuen Anordnung angetan.

Der Elsässer verkauft seit zweieinhalb Jahren donnerstags und samstags Salamispezialitäten und Terrinen auf dem Wochenmarkt – und ist seit einem Monat auch dienstags vor Ort. „Die Kunden haben nachgefragt“, sagt er – und er habe darauf reagiert.

Zu den Stammbeschickern gehört seit mehr als 30 Jahren Gemüseanbau und Handel Burkard aus Iffezheim. Er ist an allen drei Markttagen vertreten.

Guiseppe Gallo reist für den Markt in Rastatt aus Stuttgart an

„Wir haben Eigenanbau und müssen unsere Waren an die Leute bringen“, erklärt Christina Burkard, auch an schwächeren Tagen wie dem Dienstag.

Die neue Anordnung der Stände findet sie gut – nicht zuletzt auch im Hinblick auf Corona. Die Leute haben mehr Platz und können auf Abstand gehen.

„Es sieht sehr gut aus und wir sind jetzt alle beieinander. Dienstag wurde es ja immer weniger“, so Guiseppe Gallo. 15 Jahre verkauft er schon italienische Spezialitäten an drei Markttagen und reist dafür aus Stuttgart an.

„Trotz der hohen Spritkosten lohnt es sich noch“, sagt Gallo: „Ich bin zufrieden.“ Das ist auch ein Blumenhändler von Blumen-Deniz aus Karlsruhe: „Es ist viel besser als vorher“, lobt er die neue Platzierung der Stände.

Und wenn auch am Dienstag nicht so viele Blumen ihre Abnehmer finden wie an anderen Markttagen, so setzt Deniz doch auf Verlässlichkeit und Kontinuität: „Die Kunden sollen wissen, dass wir für sie da sind.“ Das ist auch für andere Händler ein wichtiger Grund.

Am Dienstag ist immer etwas weniger in Rastatt los

Roland Sturm aus Rheinstetten bietet seit sieben Jahren seine Fisch-Feinkost dienstags und samstags an, weil am Wochenende und am Wochenanfang am meisten eingekauft wird, wie er sagt. Dienstag sei zwar weniger los, doch es sei kein schlechter Tag.

Am Dienstag sei der Kühlschrank nach dem Wochenende meist leer und die Leute müssten wieder einkaufen gehen. Sturm ist überzeugt davon, dass der Markt besser frequentiert wird, wenn noch mehr Stände dazukommen. Seine Meinung zur neuen Anordnung: „Gefällt mir, sieht ordentlich aus.“

Die Stadt will es nicht allein mit dem Lückenschluss bewenden lassen und sucht weitere Anbieter für den Dienstag – was allerdings nicht so einfach ist. Es fehlt nicht selten am erforderlichen Personal, hat Lang von Beschickern gehört, die nicht mehr kommen.

Dazu gehört auch ein Bäcker aus dem Elsass, der dreimal in der Woche auf dem Markt vertreten war. Er habe zwar gute Umsätze gemacht, sich aber wegen Personalproblemen verabschieden müssen.

Beschicker und Besucher finden die neue Anordnung gut

Ein Fischhändler aus dem Murgtal ist ebenfalls für das Marktgeschehen weggebrochen. Corona war hier der Grund für die Geschäftsaufgabe. Der Mann sei inzwischen ein Beschäftigungsverhältnis eingegangen.

Ein Gewürzhändler kommt nur noch samstags, dafür konnte aber eine neue Gewürzhändlerin für den Donnerstag gewonnen werden, hat Lang auch eine positive Nachricht parat. Die Markttage am Donnerstag und Samstag liefen nach wie vor sehr gut – alle Plätze am Samstag seien belegt.

„Unserem Team und mir gefällt es sehr gut“, schildert Lang seinen ersten Eindruck von der neuen Marktanordnung und berichtet auch von durchweg positiven ersten Reaktionen der Beschicker. Sogar zwei Bürger hätten ihn am Vormittag angerufen und ihn dafür gelobt.