Manchmal hört er einfach auf zu atmen. Mitten im Schlaf. Bis zu vier Minuten lang holt Matthias Rahner dann keine Luft mehr. In der Nacht trägt er deshalb eine Sauerstoffmaske. Der 40-Jährige leidet am Schlafapnoe-Syndrom. Zu seiner Krankheit kommt eine Lerneinschränkung. Sich zu konzentrieren und komplexe Sachverhalte zu erfassen, fällt ihm schwer. Er kann nicht mehr als drei Stunden pro Tag unter den üblichen Arbeitsbedingungen tätig sein. Volle Erwerbsminderung nennt sich das. Die Pandemie wirft ihn aus der Bahn: Corona könnte ihn töten.

Matthias Rahner arbeitet bei den Murgtal-Werkstätten der Lebenshilfe in Rastatt. Dort stellt er Generatoren für Züge der Deutschen Bahn her oder lötet Heizungsadapter für Siemens. Während des ersten Corona-Lockdowns war Rahner im Homeoffice in seiner Wohngruppe in Bischweier tätig, allerdings nur zwei Stunden am Tag. Seit Mitte Juni ist er zurück in der Werkstatt.