Nach Gespräch mit Chef in Wolfsburg

Schon ein Tag nach dem Interview mit den BNN zu ihrer Zukunft in Rastatt schafft die gewählte Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) Klarheit: Sie werde definitiv am 17. Dezember ihren Dienst im Rastatter Rathaus antreten, teilte die designierte Verwaltungschefin am Dienstag dieser Redaktion mit.

Im Interview ein Tag zuvor hatte die 49-Jährige noch angedeutet, dass möglicherweise noch bis zum Ende des Jahres auf ihrem Posten als Sozialdezernentin in Wolfsburg dringende Aufgaben zu erledigen seien. Das ist vom Tisch. Müller sagt, sie habe mit ihrem Noch-Chef, dem Wolfsburger OB Dennis Weilmann (CDU), geklärt, dass sie Mitte Dezember nach Rastatt wechseln könne.

Damit ist der erste Arbeitstag der neuen Oberbürgermeisterin im Rastatter Rathaus offiziell am 17. Dezember – ein Sonntag. Einen Tag zuvor scheidet Amtsinhaber Hans Jürgen Pütsch (CDU) nach 16 Dienstjahren als Oberbürgermeister aus. Offiziell verabschiedet wird der 61-Jährige am Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr, in der Badner Halle.

Die neue Oberbürgermeisterin dürfte einen eher entspannten Start haben. Wenn es am Montag, 18. Dezember, richtig los geht, winkt gleich mal die Weihnachtsruhe. Denn vom 23. Dezember bis 1. Januar ist das Rathaus geschlossen.

Eine Woche Zeit für Einspruch gegen Ergebnis der OB-Wahl in Rastatt

Ein Termin für Müllers Amtsverpflichtung steht noch nicht fest. Nach der Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses hat das Regierungspräsidium Karlsruhe vier Wochen Zeit, um die Wahl zu prüfen. Anders sieht es aus, falls jemand Einspruch gegen die Wahl einlegt. Eine Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses besteht dazu Zeit, informiert die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg.

Rastatt hat das zuletzt 2007 erlebt. Ein Kreis von vier Anhängern des damals abgewählten Oberbürgermeisters Klaus-Eckhard Walker (parteilos) wollte sich mit der Niederlage nicht abfinden. Hans Jürgen Pütsch hatte deshalb zunächst den Status eines sogenannten Amtsverwesers. Der Widerspruch blieb am Ende aber erfolglos.