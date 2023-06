Polizei stellt einige Verstöße bei Verkehrskontrolle in Rastatt fest

Am Mittwoch

Bei einer Verkehrskontrolle in der Kapellenstraße in Rastatt hat die Polizei am Mittwoch mehrere Verstöße festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten zwischen 8.45 und 10.15 Uhr die vorbeifahrenden Autos.

Die Polizei entdeckte einige Autofahrer, die nicht angeschnallt waren. Zudem zogen sie einige Fahrer aus dem Verkehr, die während des Fahrens telefonierten. Gegen sie wird nun Anzeige erstattet.

Ein Autofahrer war bei der Kontrolle der Polizei nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.