Im Sommer ist die Bombe geplatzt: Der kommunale Klinikverbund Mittelbaden will sich bis zum Jahr 2030 völlig neu aufstellen. Statt drei Standorten soll es, wenn es nach den Verantwortlichen geht, nur noch ein zentrales Klinikum für den gesamten Landkreis von Rastatt über Baden-Baden bis Bühl geben. Doch was bedeutet das für die große Kreishauptstadt?

Fast schon idyllisch fügt es sich in sein Umfeld ein – das Rastatter Klinikum: So richtig wahr nimmt es nur jemand, der auf der Ludwigsfeste entlangfährt. Der Haupteingang für die Besucher liegt aber auf der anderen Seite, in der Engelstraße, ein wenig versteckt zwischen den historischen Bauten des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums, des Polizeireviers und der Bürgerhäuser an der Lyzeumstraße.

Kein Wunder, dass viele Rastatter noch Jahre nach der Zusammenführung der Krankenhäuser im Jahr 2003 zum Verbund „Klinikum Mittelbaden“ liebevoll vom „Kreiskrankenhaus“ gesprochen haben.