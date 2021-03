Die Verluste der AfD stimmen zuversichtlich

Dass die Grünen ihre Spitzenposition in der einst schwarzen Hochburg zementiert haben, ist keine große Überraschung. Zu stark wehte der Rückenwind von Landesvater Winfried Kretschmann aus Stuttgart herüber.

In einer Region, die so sehr am Tropf der Automobilindustrie hängt, ist diese Entwicklung bemerkenswert. Der Versuch der anderen Parteien, die Grünen als Dieselfeinde und potenzielle Arbeitsplatzvernichter hinzustellen, hat selbst bei jenen Wählern nicht verfangen, deren eigene Zukunft von der Entwicklung der Branche abhängt.

Auch der lautstarke Protest gegen das Grünen-Prestigeprojekt eWayBW konnte Thomas Hentschel nichts anhaben. Dass sich die CDU als Regierungspartei in dieser und anderen Fragen so offen gegen den großen Koalitionspartner gestellt hat, tat der Union offensichtlich nicht gut.