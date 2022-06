Rucksack mit Personalien zurückgelassen

Dieb schubst bei Flucht aus Rastatter Supermarkt eine Mitarbeiterin

Ein Mann hat am Mittwochabend in einem Supermarkt in Rastatt geklaut. Als ihn eine Mitarbeiterin anspricht, schubst er sie beiseite und flüchtet - allerdings ohne seinen Rucksack.