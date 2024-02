Diebe brechen in einer Nacht in zwei Gaststätten in Rastatt ein

Wegen zweier Einbrüche in Rastatt, die sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignet haben, ermittelt die Polizei derzeit. Die Polizei teilte mit, dass ein unbekannter Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag, 18.15 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr in eine Gaststätte in der Schloßstraße einstieg. Er hebelte die Eingangstüre auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort entwendete er Bargeld – unter anderem Münzrollen in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist noch unbekannt.

Am Mittwoch zwischen 1.30 und 3 Uhr öffnete ein Unbekannter an einer Gaststätte in der Kapellenstraße gewaltsam ein Fenster. Der unbekannte Dieb parkte mit einem Kleinwagen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude in Richtung Murg. Aus dem Kassenbereich entwendete er zwei Laptops, drei Bedienungsgeldbeutel mit geringen Bargeldbeträgen, fünf Bedienungs-Smartphones sowie mehrere Flaschen Alkohol. Der Einbrecher flüchtete anschließend, mit dem Diebesgut in dem Auto, über die Badener Brücke in Richtung Iffezheim.

Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen bittet die Polizei nun um Hinweise, die Zeugen unter (0 72 22) 76 10 abgeben können.