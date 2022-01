Diebe dringen in Rastatter Schnellrestaurant ein und brechen Tresor auf

Nach einem Einbruch in ein Fast Food-Restaurant in Rastatt ist die Polizei auf der Suche nach den Dieben und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in ein Rastatter Schnellrestaurant in der Ettlinger Straße eingebrochen.

Laut Informationen der Polizei drangen die Täter zwischen 4 und 5 Uhr zunächst gewaltsam in die Räumlichkeiten der Gastronomie. Weiterhin öffneten sie den Tresor der und stahlen das darin befindliche Bargeld.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 1) 2 12 81 0 beim Kriminaldauerdienst in Offenburg zu melden.