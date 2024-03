Serientäter unterwegs

Diebe durchwühlen 15 Autos im Kreis Rastatt

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt befassen sich momentan mit Diebstählen aus Autos, die sich am Wochenende zugetragen haben. Ob ein Zusammenhang zu vier vergleichbaren Vorfällen kürzlich in Au am Rhein besteht, ist nicht sicher.