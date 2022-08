23-Jähriger sorgt in Rastatt für Serie an Delikten: Festnahme

Ein Mann hat am vergangenen Wochenende und am Montag für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Er hatte unter anderem Beamte attackiert, eine Jugendliche belästigt und einen Mann angegriffen.

Ein 23-Jähriger muss sich wegen mehrerer Verstöße vom vergangenen Freitag bis Montag in Rastatt verantworten.

Laut Informationen der Polizei begannen die Vergehen am Freitagmorgen auf einem Tankstellengelände in der Landesstraße. Der 23-Jährige bedrohte zunächst kurz nach 8 Uhr eine Angestellte und flüchtete daraufhin. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Mann ein.

Er wurde in einem nahe gelegenen Waldstück zusammen mit einem mitgeführten Hund durch Beamte der Polizeihundeführerstaffel gefunden. Laut Angaben der Polizei sei der Vierbeiner des Mannes nicht tiergerecht gehalten worden. Aus diesem Grund brachten die Beamten das Tier nach Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt in ein Tierheim. Der 23-Jährige sei zunehmend aggressiv geworden, weswegen die Polizei ihm Handschellen anlegte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mann belästigt Jugendliche und attackiert mit Angelrute

Der Mann forderte dann am darauffolgenden Samstag seinen Hund wieder zurück und erschien deshalb im Tierheim. Die Beamten verwiesen ihn vom Gelände.

Zudem sorgte der 23-Jährige am vergangenen Montag für weitere Randale. Als er gegen 9 Uhr auf einem Vereinsgelände in der Jahnallee auftauchte, soll er eine Jugendliche unsittlich berührt und deren Vater bedroht haben.

Nachdem er sich zunächst vom Grundstück entfernt hatte, kehrte er wieder mit einer Angelrute zurück und schlug damit in Richtung eines 56-Jährigen. Der Mann wurde an der Schulter getroffen, sei aber nicht ernsthaft verletzt.

23-Jähriger stiehlt Fahrrad und flüchtet

Die Polizei berichtete weiterhin, dass der 23-Jährige das Vereinsheim beschädigt und daraufhin flüchtete sei. Die Beamten konnten ihn dann gegen 10 Uhr am Kanaldamm in der Nähe der Autobahnunterführung festnehmen. Er wurde der Polizei gegenüber erneut aggressiv und musste überwältigt werden. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen deshalb in Gewahrsam.

Als er allerdings am Abend wieder freigelassen wurde, machte sich der Mann auf direktem Weg zurück zur Jahnallee und stahl gegen 19.45 Uhr ein auf dem Parkplatz des Freibads abgestelltes Fahrrad. Ein Zeuge beobachtete das Szenario und verfolgte den in Richtung Niederbühl flüchtenden 23-Jährigen.

Die verständigte Polizei nahm den Mann ein weiteres Mal fest. Das Fahrrad konnte seinem Eigentümer zurückgegeben werden.