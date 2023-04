Spezielles Angebot in Rastatt

Digitalisierung: Wie sich die Murgtal-Werkstätten dem Papier-Wahnsinn stellen

Die Murgtal-Werkstätten bieten verschiedene Serviceleistungen an – in Rastatt wird beispielsweise digitalisiert. Das ist nicht immer ganz so einfach und birgt so manche Herausforderung.