Dreharbeiten in Baden-Baden: „Die Saat“ gedeiht unter Corona-Bedingungen

Weiterarbeiten oder abbrechen? Das war für viele Filmschaffende die große Frage in Corona-Zeiten, sofern sie gerade in einer Drehvorbereitung oder schon mitten in den Dreharbeiten waren. Und falls sie wie die von Christoph Holthof und Daniel Reich gegründete und geleitete in Baden-Badener Filmproduktionsfirma „kurhaus production“ ihren Spielfilmdreh auf den Sommer terminiert hatten, war auch nicht sicher, ob sie die Termine einhalten können, wie sie die besonderen Herausforderungen meistern oder mit einem möglichen Drehabbruch umgehen.

Holthof und Reich haben – genauso wie die Produktionsfirma, die derzeit das Doku-Drama über die Rastatter Prozesse dreht – den Schritt gewagt. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt fiel nach sechs Jahren Bucharbeit am 28. Juli die erste Klappe für die Kinoproduktion „Die Saat“. Seither und noch bis zum 3. September wird, wie Christoph Holthof im BNN-Gespräch berichtet, unter Beachtung der aktuellen Vorschriften in der Region gedreht.