Von Fahrbahn abgekommen

Drei Leichtverletzte nach Unfall in der Rastatter Rauentaler Straße

Ein Autofahrer ist am Freitagmittag in Rastatt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Taxi und einem weiteren Auto zusammengeprallt. Ein Rollerfahrer dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle hinein.