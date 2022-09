Drei verletzte Fußgänger in Rastatt

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall drei Fußgänger verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wollte die Autofahrerin von einem Firmengelände auf die Karlsruher Straße aufzufahren.

Hierbei kollidierte sie mit zwei Frauen und einem Kind. Das Kind wurde laut aktuellem Informationsstand schwer verletzt, während seine Mutter leichte Blessuren davontrug. Eine dritte Fußgängerin geriet durch die Kollision unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt.

Couragierte Zeugen erkannten die Notlage der Frau, hoben den Wagen an und bockten ihn auf. So konnte die ebenfalls Schwerverletzte nach dem Eintreffen der alarmierten Helfer des Rettungsdienstes schnell erstversorgt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Die B3 ist derzeit in Richtung Karlsruhe gesperrt.