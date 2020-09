„Friedliches und gedeihliches Miteinander“

„Du gehörst dazu – Zusammenleben in Rastatt“: Bürger sollen an Integrations-Projekt mitwirken

Unter dem Motto „Du gehörst dazu – Zusammenleben in Rastatt“ steht das Integrationsprojekt, das die Stadt Rastatt am Dienstag bei einem Pressegespräch vorgestellt hat. Gemeinsam mit ihren Bürgern will die Stadt das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gestalten.