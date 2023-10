Vier Tage vor der Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt in Rastatt treffen die verbliebenen Kandidaten Monika Müller und Michael Gaska beim BNN-Forum in der Badner Halle vor rund 400 Besuchern aufeinander. Dabei wird auch angesprochen, was die beiden noch nicht öffentlich gesagt haben.

Die Gelegenheit, die beiden Kandidaten in der Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt in Rastatt im direkten Aufeinandertreffen zu erleben – dies wollen sich an diesem Mittwochabend rund 400 Besucher des BNN-Forums in der Badner Halle nicht entgehen lassen.

Monika Müller (49, SPD) oder Michael Gaska (36, parteilos): Einer dieser beiden wird am kommenden Sonntag, 15. Oktober, zum neuen Oberhaupt der Großen Kreisstadt mit ihren rund 51.000 Einwohnern gewählt. Sie hatten im ersten Wahlgang am 24. September unter fünf Bewerbern die beiden ersten Plätze erreicht. Müller erhielt 38 Prozent der abgegebenen Stimmen, Gaska 30,8.

Es geht los: Warum sind Sie die besseren Oberbürgermeister, wollen die Moderatoren Egbert Mauderer und Holger Siebnich von Müller und Gaska wissen. Müller: „Weil ich die erforderliche Demut, Neugierde und Gelassenheit und zugleich gefestigte berufliche und persönliche Erfahrungen für dieses Amt und für Rastatt mitbringe.“ Gaska: „Weil ich das Beste aus beiden Welten vereine: Ich bringe den unvoreingenommenen Blick von außen mit und kenne gleichzeitig Rastatt wie meine Westentasche.“

Moderatoren fühlen den Bewerbern ums OB-Amt in Rastatt auf den Zahn

Mauderer und Siebnich wollen den beiden nochmals auf den Zahn fühlen – und sprechen dabei auch Dinge an, die die beiden bislang nicht an die große Glocke gehängt hatten.

Die Tatsache zum Beispiel, dass Monika Müller schon einmal versucht hatte, OB zu werden – 2008 in Nagold. Das gehöre zur Biografie dazu, bestätigte Müller, aber: „Das liegt schon lange zurück, sodass ich das nicht mehr für relevant halte.“

Gaska wiederum schwieg bisher, als es um die Frage ging, wie viele Mitarbeiter er als Vorstand des St. Galler Family Office hat. Nun teilte er mit, dass dort 20 Menschen für ihn arbeiten. Zuvor habe er in Start-ups Teams von 15 bis 20 Mitarbeitern geführt.

Und was sagt Müller, derzeit Dezernentin bei der Stadt Wolfsburg, zu der Vermutung, dass dort ihre Wiederwahl gefährdet wäre? Dafür gebe es bisher keinerlei Signale, außerdem sei die Frage mit Blick auf die Wahl am Sonntag theoretisch.

Gaska will sich für eine lebendige Innenstadt einsetzen, ist aber Inhaber eines Onlineshops? Auf die Frage, ob das kein Widerspruch sei, verweist er darauf, dass er auch Pop-up-Stores betrieben, also auch stationäre Handelserfahrung habe.

Der erste kommunalpolitische Themenblock dreht sich um die Flüchtlingsunterbringung – es ist das Thema, das den Menschen nach Erkenntnis der beiden Kandidaten derzeit am meisten auf den Nägeln brennt. Sind die Stadt und der Gemeinderat, der zuletzt ein umstrittenes Konzept mit acht Standorten beschlossen hat, auf dem richtigen Weg?

Flüchtlingsunterbringung brennt auf den Nägeln

Hier spielt in der Debatte vor allem der geplante Standort Rauental eine Rolle. Beide Kandidaten sehen den kleinen Stadtteil ohne soziale Infrastruktur als nicht geeignet für eine Unterbringung von 120 Menschen.

Müller sieht das Vorgehen als „nicht glücklich“ an. Es sei wichtig, mit der Bevölkerung zu sprechen, sie würde daher Bürgerversammlungen an allen Standorten einberufen.

Gaska nennt es einen richtigen Schritt, Standorte zu überprüfen. Hier habe man aber den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht. Conatinerlösungen stünden im Widerspruch zu Integrationsstrategien.

Weitere Themen drehen sich im weiteren Verlauf der Veranstaltung unter anderem um Klimaschutz und Generationen. Es werden lockere und persönliche Fragen eingeschoben, zudem stellt Co-Moderator Moritz Hirn den Kandidaten eine Auswahl an Fragen von Lesern, die diese im Vorfeld eingeschickt hatten. Zum Schluss dürfen Müller und Gaska noch ein einminütiges Schluss-Plädoyer halten.