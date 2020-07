Durmersheim-Würmersheim

Feuer im Dachstuhl nach Blitzeinschlag

Ein Blitzeinschlag entfachte in einem Dachstuhl eines Hauses in Durmersheim-Würmersheim am Samstag ein Feuer. Laut Polizei Offenburg wurde niemand verletzt. Der Sachschaden soll - nach ersten Schätzungen - 150.000 Euro betragen.