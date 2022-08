10.000 Quadratmeter Wald standen in Durmersheim in Flammen

In Durmersheim hat Sonntagnacht eine Fläche von 10.000 Quadratmetern gebrannt. Im Einsatz waren mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region.

105 Feuerwehrleute aus Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Au am Rhein, Bietigheim und Malsch sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Durmersheim im Einsatz gewesen.

Dort war im Bereich des Heiden- und Triftwegs eine etwa 100 auf 100 Meter große Fläche im Wald in Brand geraten. Zwei Jäger hatten das Feuer gegen 1 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie es im Polizeibericht heißt.

Für die Feuerwehrleute und die Einsatzkräfte der DRK-Bereitschaft wurde es eine schlaflose Nacht: Der Waldbrand war erst gegen vier Uhr unter Kontrolle.

Letzte Brandnester erst nach fast sieben Stunden gelöscht

Auch die Polizei unterstützte die Einsatzleitung vor Ort mit zwei Streifen sowie einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera, heißt es im Einsatzbericht. Mit Feuerpatschen und mehreren Löschrohren versuchte man, dem Feuer Herr zu werden.

Dennoch dauerte es fast sieben Stunden, bis die letzten Brandnester gelöscht waren. Bis zum späten Vormittag waren einige der Rettungskräfte noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Mit Unterstützung von Landwirten habe man im Anschluss das benötigte Material aus dem Wald zum Gerätehaus der Feuerwehr transportiert, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Polizei Bietigheim sucht nach Zeugen

Der Polizeiposten Bietigheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bisher steht noch nicht fest, was oder wer den Brand verursacht hat. Unter (0 72 45) 91 27 10 werden Zeugen gesucht.

Die Feuerwehr mahnt, dass die Waldbrandgefahr in der Region nach wie vor sehr groß sei – trotz einiger kleinerer Regenschauer. Man appelliere daher an die Bevölkerung, weiterhin keine Zigaretten aus dem Auto zu werfen, keine Lagerfeuer zu machen und generell achtsam zu sein, was das Thema betrifft.

Immer wieder war es in den vergangenen Wochen zu Flächen- und Waldbränden in der Region gekommen.