Von Zeuge beobachtet

18-jährige Autofahrerin beschädigt geparktes Auto in Durmersheim

Ein Zeuge hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beobachtet, wie eine 18-jährige Autofahrerin in einem Wohngebiet in Durmersheim ein geparktes Auto beschädigte und sich danach von der Unfallstelle entfernte.