Alkoholisiert und ohne Führerschein

23-jähriger verursacht Verkehrsunfall bei Verfolgung in Durmersheim

Ein 23-Jähriger war am frühen Dienstagmorgen ohne Führerschein und alkoholisiert in Durmersheim unterwegs, lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und krachte schließlich in einen Opel, nachdem er ein Verkehrsschild überfahren hatte.