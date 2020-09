25.000 Euro Preisgeld für Hardtschule Durmersheim beim Deutschen Schulpreis

Jubel an der Hardtschule Durmersheim. Die Gemeinschaftsschule hat beim Wettbewerb um den deutschen Schulpreis einen der fünf zweiten Plätze erreicht und darf sich über eine Preisprämie von 25.000 Euro freuen.

Für das Pädagogenteam um Rektor Volker Arntz ist der Preis vor allem eine Anerkennung für mehrere Jahre intensiver Reformarbeit, ungezählte Überstunden inklusive. Das klassische hierarchische Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern ist an seiner Schule passé. „Wir lernen miteinander und voneinander“, sagt der Schulleiter. „Wir fragen uns ganz selten, was ein Lehrer gerne hätte. Wir fragen: Was brauchen die Kinder jetzt?“

15 Finalisten waren zuletzt noch im Rennen. Nur zwei kamen aus Baden-Württemberg: die Durmersheimer Gemeinschaftsschule mit rund 450 Schülern und die Grundschule Schuttertal. Beworben hatten sich dieses Jahr 81 Schulen aller Schularten.

Aus 15 Bundesländern und von einer Auslandsschule kamen die Bewerbungskonzepte. Eine Fach-Jury besuchte alle Kandidaten und wählte zunächst 20 besonders hochwertige Bewerber, dann 15 Finalisten aus.

Schule aus dem Ortenaukreis ebenfalls unter den Zweitplatzierten

Gleich zwei Südwest-Schulen sind am Mittwoch im Rahmen des Deutschen Schulpreises geehrt worden. Die Grundschule Schuttertal erhielt ebenfalls 25.000 Euro Preisgeld für die gute Qualität des Unterrichts und ihr besonderes Schulkonzept.

Die Grundschule Schuttertal im Ortenaukreis liegt nahe der französischen Grenze und setzt sich getreu ihres Leitbildes „Hier wachsen wir gemeinsam“ für Inklusion ein. Von der ersten bis zur vierten Klasse lernen hier Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam. Besonders ist, dass die Schule seit etwa zwei Jahren „Modellschule Philosophieren mit Kindern“ ist.

Den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis gewann die Otfried-Preußler-Schule. Die Auszeichnung, in diesem Jahr online verliehen, wird alljährlich für besonders gute Schulen in Deutschland vergeben. Die Jury des von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung vergebenen Preises bewertet dabei die sechs Qualitätsbereiche „Leistung“, „Umgang mit Vielfalt“, „Unterrichtsqualität“, „Verantwortung“, „Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ sowie „Schule als lernende Institution“.

Der Deutsche Schulpreis

Der bundesweite Wettbewerb um den Deutschen Schulpreis wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung gemeinsam mit der ARD und der Verlagsgruppe DIE ZEIT verliehen. Prämiert werden Schulen mit herausragenden pädagogischen Konzepten, die sich um die Weiterentwicklung des Bildungssystems bemühen.

„Grundlage des Deutschen Schulpreises ist ein umfassendes Verständnis von Lernen und Leistung“, so umreißen die Veranstalter die Grundanforderung. Preisträger sollen einen Beitrag zur innovativen Weiterentwicklung des deutschen Schulsystems leisten. Ausschlaggebend sind sechs Kategorien: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität ,Verantwortung, Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner, Schule als lernende Institution.

Der Wettbewerbssieger 2020 erhält eine Prämie von 100.000 Euro. Die Zweit- bis Sechstplatzierten Schulen bekommen 25.000 Euro, die restlichen der Finalisten je 5.000 Euro.

Unter den diesjährigen Bewerbern um den Deutschen Schulpreis waren alle Schularten vertreten, darunter Grundschulen mit 32 Prozent, Sekundarschulen (Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Mittelschulen und ähnliches) mit insgesamt 31 Prozent, Gymnasien mit 15 Prozent, berufliche Schulen mit sieben Prozent und Förderschulen mit vier Prozent.