„Agenda 21“-Gruppe in Durmersheim hat neue Vorsitzende

In der lokalen Agenda 21 Gruppe in Durmersheim hat sich ein personeller Wechsel an der Spitze vollzogen. Für den 78-jährigen Siegfried Baumgart übernimmt Janine Lauer den Vorsitz.

Es war das wohl spektakulärste Projekt, an dessen Umsetzung die Durmersheimer Ortsgruppe der Lokalen Agenda 21 entscheidenden Anteil hatte: 2009 entstand im Durmersheimer Norden die heute stark frequentierte Bürgerbrücke für Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge, parallel zur Bahnlinie und quer über die Bundesstraße 36 hinweg.

„Niemand hatte geglaubt, dass sie gebaut werden kann“, erinnert sich Siegfried Baumgart. Doch die Hartnäckigkeit der Agenda-Gruppe setzte sich damals durch: „Wir hatten über 2.000 Unterschriften gesammelt und viele Helfer beteiligten sich daran“, sagt Baumgart, der seinerzeit in Begleitung einiger Unterstützer die Unterschriftenlisten im Regierungspräsidium übergab, ehe wenig später tatsächlich die Bagger anrollten und der Erfolg entsprechend gefeiert wurde.

Agendagruppe setzte sich für Radweg in der Malscher Straße ein

18 Jahre lang war Baumgart Vorsitzender der einst von Dieter Kühn initiierten lokalen Agenda-21-Gruppe. Nun hat der 78-Jährige („Wir wünschen uns vor allem noch mehr jüngere Mitglieder“) die Leitung an seine Nachfolgerin Janine Lauer weitergegeben, will der Gruppe aber dennoch eng verbunden bleiben. Etabliert hatte sich die Agenda vor 20 Jahren mit dem Ziel, nachhaltig zu handeln, sich ökologisch, sozial und kulturell zu engagieren.

Als weiteres gelungenes Großprojekt nennt Baumgart den Einsatz für das 1,1 Kilometer lange Teilstück des Radweges in der Malscher Straße von Durmersheim aus Richtung Hardtwald: „Da hatten wir 2.841 Unterschriften im Stuttgarter Verkehrsministerium überreicht“, sagt er und betont: „Heute ist dieser Weg nicht mehr wegzudenken und auch der Randstreifen schön bepflanzt worden.“

Unterschriften gegen Hochspannungstrasse

Mehr als 500 Unterschriften sammelten Baumgart mit seinen Mitstreiter auch gegen das Vorhaben der Transnet BW GmbH, die geplante neue Hochspannungstrasse zwischen Durmersheim und Würmersheim entlang zu führen. „Ich bin optimistisch, dass doch noch die andere Trasse östlich der Bahnlinie gebaut wird, weil es dagegen viel weniger Einsprüche gibt“, sagt Baumgart, der mit gespannter Erwartung im Herbst dem Erörterungstermin im Regierungspräsidium entgegenblickt.

Als großen Erfolg wertet Baumgart den öffentlichen Bücherschrank am Bickesheimer Platz, an dem sich seit 2014 jeder bedienen und auch selbst Bücher einstellen kann. „Wir kontrollieren ihn zweimal pro Woche“, sagt Janine Lauer und lässt wissen, dass der Schrank demnächst mit neuer roter Farbe versehen wird und möglicherweise auch ein zweiter Schrank in der Telefonzelle vor der Hardtschule eingerichtet werden könnte.

Die Agenda 21 Gegründet wurde die Agenda 21 auf der internationalen Konferenz der UN 1992 in Rio de Janeiro. 170 Staaten haben dort ein Abkommen für Nachhaltigkeit unterzeichnet. Der Begriff kommt aus der Forstwirtschaft und bedeutet, jährlich nicht mehr Holz aus dem Wald zu entnehmen, als in einem Jahr wieder nachwachsen kann. Ziel der Agenda 21 ist es, Nachhaltigkeit durch eine veränderte Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik zu erreichen. Angestrebt werden zukunftsfähige, dauerhaft tragfähige Entwicklungsprozesse, die ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit und soziale Gerechtigkeit integrieren. Unter dem Motto: „Global denken – lokal handeln“ sind so viele kleine lokale Agenden 21 entstanden, die diese Idee in den Städten und Gemeinden mit Leben füllen. stem

Überregionale Bekanntheit erworben hat sich ferner der Planetenweg, bei dem es möglich ist, gleichsam das Sonnensystem maßstabsgerecht per Fahrrad zu erkunden. Neben der Agenda waren daran auch die Sternfreunde Durmersheim maßgeblich beteiligt. Die Sonne am Rathaus sei schon zu einem Wahrzeichen Durmersheims geworden, müsse nun aber nach 14 Jahren auch ein wenig restauriert werden, meint Baumgart und ergänzt: „Ich habe viele Führungen auf dem Weg geleitet. Am eindrucksvollsten waren die Erfahrungen mit einer Gruppe von Blinden, die die Planeten und die Standorte erfühlen konnten.“

Baumgarts Nachfolgerin Janine Lauer war einst Mitglied beim BUND und gehört seit zwei Jahren zur Lokalen Agenda-Gruppe in Durmersheim: „Wir erzeugen den Strom für unser Haus und unser Auto selbst“, gibt sie einen Einblick in ihre persönliche ökologische Ausrichtung. Und: „Es macht Spaß, Wohlstand zu genießen und gleichzeitig etwas für den Umweltschutz zu tun.“

Welche Projekte in der Agenda hat sie für die nahe Zukunft ins Auge gefasst? Den Anteil an Wildblumenwiesen im Ort, die vielfach schon ein attraktiver Blickfang geworden seien, will sie weiter erhöhen und Schottergärten zurückdrängen.

Schotterflächen sollen renaturiert werden

In einem Modellprojekt sei etwa geplant, die von einer Schotterfläche umgebenen Parkplätze in der Nähe der Raiffeisenbank in der Römerstraße zu renaturieren, dabei Stauden und neue Sträucher einzusetzen: „Der Anteil an Pflanzen soll dort überwiegen“, nennt Lauer als Ziel. Als weiteres Vorhaben erwähnt sie das Anlegen eines Heilkräutergartens auf dem Raiffeisenplatz, auch mit entsprechenden Infotafeln, um gleichsam „Bildung und Genuss“ zu vereinen.

Für Siegfried Baumgart ist klar, dass die Leitung der Agenda 21 mit dem Wechsel an der Spitze in guten Händen ist: „Janine Lauer hat sich in den vergangenen Jahren schon durch ihr Wissen und ihr hohes Engagement ausgezeichnet. Sie wird die Gruppe aktiv weiterführen.“