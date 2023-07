Wer wird auflaufen in der AH-Mannschaft des FC Bayern München, die an diesem Samstag ab 19 Uhr auf der Platzanlage des FV Germania Würmersheim gastiert? Wohl erst kurzfristig gibt es die Antwort darauf in dem Benefizspiel, bei dem das Team mit Unterstützung der Formation Scharinger & Friends auf AH-Spieler des FV Würmersheim und des FC Bayern-Fanclubs Red Kings Karlsruhe trifft.

Der Erlös des Benefizspiels fließt in zwei Projekte

Nach Angaben von Mitorganisator Christopher Rubertino werden in jedem Fall die ehemaligen KSC-Profis Edmond Kapllani und Sebastian Freis mitwirken. Auch der sowohl in Diensten des KSC, als auch bei Bayern München erfolgreiche Michael Sternkopf soll mit dabei sein.

Der Erlös der Veranstaltung fließt zu gleichen Teilen an die Deutsche Kinderschutzstiftung „Hänsel und Gretel“ sowie an den Förderverein „Stelzenmännchen“, der sich für die Unterstützung krebskranker Kinder und deren Angehörigen in Karlsruhe einsetzt.

Schon lange war die Idee eines stärkeren gemeinnützigen Engagements bei dem Bayern-Fanclub Red Kings ein Thema, ehe die Partie gegen die AH-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters realisiert werden konnte, sagt Rubertino.

Nach Mitteilung der Organisatoren ist der Eintritt zu dem Benefizspiel frei, wobei allerdings um eine Spende gebeten wird. Vor der Partie spielt im Übrigen die erste Mannschaft des FV Germania Würmersheim ab 16 Uhr im Rahmen des Turniers um den Hardtcup gegen den SV Au.