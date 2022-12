Unfallflucht

Alkoholisierter Autofahrer flieht nach Unfall in Durmersheim

Zwei Zeugen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.17 Uhr auf der Hauptstraße in Durmersheim in Richtung Raststatt einen alkoholisierten Fahrer gemeldet. Dieser kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort.