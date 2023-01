Ein Mann soll am Freitagabend einer Frau in Durmersheim ätzende Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet haben. Derweil wird eine Sprachnachricht über den Angriff in der Region massenhaft verbreitet.

Nach einem Vorfall am Freitagabend haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminalpolizei Ermittlungen wegen eines Angriffs mit ätzender Säure eingeleitet. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Mann kurz nach 20 Uhr an einer Haustür in Durmersheim geklingelt haben und sich als Zustelldienst ausgegeben haben.

Nach dem Öffnen der Haustüre wurde der Bewohnerin von dem Unbekannten eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Bei der Flüssigkeit könnte es sich nach ersten Informationen um Buttersäure handeln. Die schwerverletzte Frau wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gerüchte über weitere Angriffe gehen in der Region um

Über WhatsApp wurde am Samstagvormittag von vielen Leuten in der Region um Durmersheim eine Sprachnachricht verbreitet, die vor möglichen weiteren Säure-Anschlägen warnt. Der männliche Absender sagt darin: „Wenn ihr in der Wohnung seid, bleibt drinnen, macht niemandem auf. In Würmersheim war gerade ein Angriff mit Säure, und die Täter sind noch auf freiem Fuß.“

Auch unter einem Facebook-Beitrag der freiwilligen Feuerwehr Gaggenau mit Bildern von der Einsatzstelle in Durmersheim am Freitag werden die Gerüchte über weitere mögliche Angriffe thematisiert.

Dazu hat die Polizei jedoch keine Erkenntnisse, wie eine Sprecherin auf Nachfrage am Samstag erklärt. Nach Angaben der Polizei ist bislang aber unklar, ob die Hintergründe des Angriffs im persönlichen Umfeld liegen oder es sich dabei um einen Einzelfall handelt. Dies ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.