Bauvorhaben ändert das Bild der Durmersheimer Ortsmitte

In der Durmersheimer Ortsmitte zeichnen sich Veränderungen ab, die sich in der Hauptstraße und der Ettlinger Straße bemerkbar machen werden. Das Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 94, in dem sich einst der Edeka-Markt Huck befand, wird zu einem reinen Wohngebäude umgewandelt. Die Liegenschaft reicht bis an die Ettlinger Straße, Hausnummer 1, wo der Lieferanteneingang war und sich bis heute der Zugang zu den Wohnungen in den Obergeschossen befindet.

In die geplanten Umwälzungen sind die miteinander verbundenen Nachbargrundstücke Hauptstraße 96 und Ettlinger Straße 3 inbegriffen. Die dort vorhandenen Gebäude sollen abgerissen werden, um Platz für einen Neubau mit sechs Wohnungen zu schaffen.

Die Höhe des neuen Objekts soll merklich geringer sein als beim derzeitigen Bestand, dessen First knapp 13 Meter hoch ist. Im ehemaligen Huck-Domizil, dessen letzte gewerbliche Nutzung ein Küchenstudio war, sind sieben Wohnungen geplant. Die Gebäudekubatur soll sich kaum verändern. Die Angaben stammen aus den Unterlagen der Sitzung des Bauausschusses am 11. Juli. Sie können auf der Internetseite der Gemeinde über das Ratsinformationssystem eingesehen werden.

23 Stellplätze werden ausgewiesen

Der Ausschuss stimmte den Planungen mehrheitlich zu. Für die insgesamt 13 Wohnungen wurden, wie es die kommunale Vorschrift verlangt, 23 Stellplätze ausgewiesen, 1,75 pro Einheit. Die Parkplätze sollen zum Teil im Freien, zum Teil in Garagen sein, die ins Erdgeschoss integriert werden, wie auf Nachfragen aus dem Rathaus zu hören war. Zufahrten sind an der Hauptstraße und der Ettlinger Straße vorgesehen.

Vor fünf Jahren gab es Pläne von ganz anderem Ausmaß. Das damalige Vorhaben betraf nicht nur die Grundstücke des aktuellen Bauantrags. Ein Karlsruher Unternehmen wollte auch das einstige Anwesen der Metzgerei Flasack an der Ecke Haupt- und Ettlinger Straße übernehmen. Sämtliche Gebäude sollten dem Erdboden gleich gemacht werden.

Es wäre eine große dreieckige Fläche leer geräumt worden, auf der vorgesehen war, einen massiven vierstöckigen Baukörper mit Flachdach zu errichten, bis zu 12,50 Meter hoch. Es sollten Gewerberäume, 15 Wohnungen und fast 40 Stellplätze entstehen. In der damaligen Spitze der Gemeindeverwaltung war man zunächst, mit einigen Abstrichen, nicht abgeneigt.

Das änderte sich, als das Projekt mit einer Bauvoranfrage konkretisiert wurde. Es wurde unisono abgelehnt. Man hat nie mehr davon gehört. Das frühere Metzgereigebäude kam in neue Hände und wurde renoviert. Im früheren Laden hat sich mittlerweile ein Thai-Imbidd niedergelassen.