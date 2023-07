Passionierter Schrauber

Benjamin Schlager ist in der Durmersheimer Fahrradbörse ganz in seinem Element

In der kleinen Fahrradwerkstatt in der Königsberger Straße wird fleißig gewerkelt: Inhaber Benjamin Schlager hat volle Auftragsbücher. Wenn der 38-Jährige etwas zum Schrauben hat, dann ist er ganz in seinem Element.