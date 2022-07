Bietigheimer Sunnyboy: Wird Braun der neue Späth?

Constantin Braun, man muss es so sagen, hat am Sonntagabend kommunale Weltpolitik gelebt. So etwas kann man neuerdings ganz elegant in textiler Form praktizieren.

Braun tat das, was die G7-Staatenlenker von Elmau bei brütender Hitze dieser Tage scheuten: Der Bietigheimer Rathaus-Chef trug demonstrativ ein Jackett, als er in Durmersheim seinen neuen Nachbarkollegen Klaus Eckert in der kommunalen Familie willkommen hieß.

Als Braun sich vor dem Mikrofon postierte, galten die ersten Worte seiner Glückwunschrede sich selbst: „Es spricht zu Ihnen der einzige Mann, der hier heute Abend ein Sakko trägt“, zog Braun die Lacher auf seine Seite.

Brauns Jackett wirft bei hochsommerlichen Temperaturen Fragen zu Stil und Widerstandskraft auf

Nun muss man wissen, dass das Tragen eines Jacketts bei hochsommerlichen Temperaturen aus aktuellem Anlass grundlegende Fragen zu Stil und Widerstandskraft aufwirft. Die G7-Lenker jedenfalls knickten dieser Tage vor der Hitze ein und entledigten sich ihres Gewands. Ein Schritt, der im fernen Russland den Zorn des Imperators P. auslöste, der meinte, die entblößten G7-Lenker böten einen „widerlichen Anblick“.

Das kann man von Constantin Braun nun wirklich nicht behaupten. Der Bietigheimer Bürgermeister setzte am Sonntag mit Sakko und Hemd aus Leinen Maßstäbe. Nicht nur das. Im nördlichen Landkreis macht man sich ohnehin schon fieberhaft Gedanken, wer die Rolle des nach Baden-Baden entflohenen ehemaligen Muggensturmer Bürgermeisters Dietmar Späth übernimmt.

Die Lücke des Sunnyboys der mittelbadischen Kommunalpolitik muss dringend nachbesetzt werden. Constantin Braun darf nach seinem Auftritt am Sonntag zweifellos als erster Anwärter gelten. Auch wenn er sich umgehend das Sakko vom Leib riss, als er die Bühne verlassen hatte. Hoffentlich hat das Putin nicht gesehen.