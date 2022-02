Brand in Durmersheim: Feuerwehr rettet vier Personen aus Haus

In Durmersheim ist am Sonntagmorgen ein Keller in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete vier Personen aus dem brennenden Wohnhaus.

Zu einem Brand mit akuter Lebensgefahr für vier Personen ist es am Sonntagmorgen in der Durmersheimer Triftstraße gekommen. Kurz nach 7 Uhr wurden die Feuerwehren aus Durmersheim mit beiden Abteilungen, die Feuerwehr Au am Rhein sowie eine Einsatzleitwagen-Gruppe alarmiert.

Alle Personen aus dem Haus konnten schnell gerettet werden, informiert die Feuerwehr Elchesheim-Illingen, die mit Atemschutzträgern in Bereitschaft stand. Auch Bürgermeister Andreas Augustin (parteilos) war vor Ort. Er teilte auf Nachfrage dieser Redaktion mit, dass es sich um einen Kellerbrand in einem Wohnhaus handelte, das sich in Nachbarschaft einer Tankstelle befindet. Es habe aber keine Gefahr bestanden, dass das Feuer übergreift.

Das Haus sei nach Einschätzung der Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar. Die vierköpfige Familie mit erwachsenen Kindern sei unverletzt und bei Verwandten untergekommen.