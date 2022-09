Bürgermeister Klaus Eckert wohnt jetzt in Durmersheim

Klaus Eckert ist offenbar von der schnellen Truppe: Knapp 14 Tage im Amt, zieht der neue Durmersheimer Bürgermeister bereits in die Gemeinde.

„Ja, das ging schnell“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihm seien mehrere Objekte angeboten worden, und er habe sich schnell entschieden, denn es sei nicht nur ein Wahlkampfversprechen, sondern ihm auch ein Anliegen gewesen, in „seine“ Gemeinde umzuziehen.

Eckert, der bislang in Bühl wohnte, ist derzeit schon am Kisten packen und schleppen – zwischen Einarbeitung im Rathaus und Abschied am Montagabend im baden-württembergischen Umweltministerium in Stuttgart ein ordentliches Pensum, sagt er und lacht. Sein neues Domizil befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße im Norden Durmersheims.