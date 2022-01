Noch ist nicht klar, ob sich Amtsinhaber Andreas Augustin (parteilos) um eine dritte Amtszeit als Rathauschef in Durmersheim bewirbt. Spätestens bis April will er sich entscheiden. Der Gemeinderat setzte den Wahltermin auf den 19. Juni fest.

Die Durmersheimer bestimmen am Sonntag, 19. Juni, darüber, wer für die nächsten acht Jahre auf dem Chefsessel im Rathaus sitzt. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig diesen Termin für die anstehende Bürgermeisterwahl festgelegt.

Es ist zugleich der letzte Tag der Pfingstferien. Eine möglicherweise erforderlich werdende Neuwahl soll am Sonntag, 3. Juli, stattfinden.

Eigentlich sollte der Gemeinderat über den Wahltermin bereits bei seiner vergangenen Sitzung im Dezember vorigen Jahres befinden. Wegen eines Formfehlers bei der Bekanntgabe der Tagesordnung wurde das Thema damals allerdings vertagt.

Stelle des Bürgermeisters wird am 8. April öffentlich ausgeschrieben

Die Stelle des Bürgermeisters wird im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg am 8. April öffentlich ausgeschrieben. Zudem erfolgt die Ausschreibung im örtlichen Gemeindeanzeiger und auf der Homepage der Gemeinde. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 23. Mai, um 16 Uhr. Bei einer möglichen Neuwahl am 3. Juli könnten sich neue Kandidaten zwischen dem 20. und 22. Juni bewerben.

Ich bin in Sorge, ob sich ein geeigneter Bewerber findet. Andreas Augustin, Bürgermeister

Bürgermeister Andreas Augustin (parteilos), dessen Amtszeit am 31. August endet, hat sich nach wie vor nicht entschieden, ob er noch einmal antreten wird. Gegenüber unserer Redaktion bekräftigte er an diesem Mittwoch nochmals seine zögerliche Haltung: „Ich bin in Sorge, ob sich ein geeigneter Bewerber findet.“ Ein auswärtiger Interessent für die Stelle habe sich bei ihm bisher noch nicht vorgestellt.

Durmersheimer Bürgermeister entscheidet bis April, ob er erneut antritt

Ob es Aspiranten aus der Gemeinde gibt – darüber will sich Augustin nicht äußern. Erschwert habe sich die Lage im Rathaus durch den überraschenden Weggang von Hauptamtsleiterin Sandra Hertweck, die ab April ins Personalamt der Stadt Karlsruhe wechselt. „Für mögliche Bewerber wird es nicht einfacher, wenn sie im Rathaus so eine Baustelle vorfinden“, sagt Augustin, der seit 2006 an der Spitze der Gemeindeverwaltung steht.

Ich spüre, dass ich älter werde, aber ich arbeite auch so gerne. Andreas Augustin, Bürgermeister

Spätestens bis April wolle er seine Entscheidungsfindung darüber, ob er nochmals ins Rennen geht, abgeschlossen haben. Wie er in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erklärte, hoffe er auch in Gesprächen mit der Familie, sein Meinungsbild in den nächsten Wochen zum Abschluss bringen zu können. Dabei lieferte Augustin auch einen Einblick in seine Gefühlswelt: „Ich spüre, dass ich älter werde, aber ich arbeite auch so gerne.“ Zugleich bat er um Nachsicht, „dass ich mich so schwankend erkläre.“

Freilich weiß er auch, dass sich manch ein Kandidat erst äußerst kurzfristig entschließt, seinen Hut in den Ring zu werfen. Augustins Vorgänger Rüdiger Schäfer hatte einst unmittelbar vor Ende der Bewerbungsfrist seine Wahlunterlagen eingereicht.

Hauptamtsleiterin wechselt nach Karlsruhe

Die Besetzung des Gemeindewahlausschusses ist davon abhängig, ob Augustin erneut kandidiert. In diesem Fall soll Bürgermeister-Stellvertreter Ralf Pinkinelli (BUG) den Vorsitz dieses Ausschusses übernehmen.

Als Stellvertreter fungiert Stephen Jung (CDU). Beisitzer sind Jürgen Kniehl (FWG) und Lothar Heck (BuG). Falls Augustin seinen Chefposten im Rathaus aufgeben will, wird er selbst als Vorsitzender fungieren. Ralf Pinkinelli wird dann Stellvertreter, Stephen Jung übernimmt die Rolle des Beisitzers, genauso wie Werner Hermann (SPD).

Vorgesehen ist, dass sich die Bewerber um das Bürgermeisteramt in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Geplanter Termin dafür ist Montag, 30. Mai, 19 Uhr, in der Hardtsporthalle. Dabei soll die Redezeit für jeden Kandidaten auf 15 Minuten begrenzt werden. Anschließend besteht für die Besucher Gelegenheit, jeweils 15 Minuten lang Fragen zu stellen. Der neu gewählte Durmersheimer Rathauschef soll sein Amt am 1. September antreten.