Live-Ticker: Wer wird Bürgermeister von Durmersheim?

Nachdem im ersten Wahlgang am 19. Juli keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, sind die Durmersheimer an diesem Sonntag erneut dazu aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. BNN und BT sind mit einem Live-Ticker vor Ort.

Wahl am 3. Juli

An den Namen auf dem Wahlzettel hat sich im Vergleich zum ersten Wahlgang nichts geändert: Die Durmersheimer haben am 3. Juli weiter die Wahl zwischen vier Bewerbern um das Amt als Bürgermeister.

Anders als beim Wahlabend vor zwei Wochen genügt am Sonntag aber die einfache Mehrheit. Das heißt: Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht als Chef ins Durmersheimer ein.

Am 19. Juni hatten Klaus Eckert (47.94 Prozent) und Christopher Rubertino (46.01 Prozent) die Nase vorn bei den Wählern, aber auch Mario Radovic (3 Prozent) und Armin Kölbli (2,63 Prozent) treten an diesem Sonntag noch einmal an.

9.973 Durmersheimer sind heute wahlberechtigt, 2.298 von ihnen haben Briefwahl beantragt. Nachdem die Wahlbeteiligung am ersten Wahlsonntag recht enttäuschend ausfiel (sie hatte lediglich bei 43,4 Prozent gelegen) hoffen die Parteien des Gemeinderats, dass heute mehr Bürger zur Urne gehen.

Hier gibt es den Live-Ticker des ersten Wahlgangs zum Nachlesen.