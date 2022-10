Die Enttäuschung ist groß: Die Eisdiele aus Plittersdorf soll nun doch nicht nach Durmersheim kommen. Was im Bauausschuss sonst noch diskutiert wurde.

Die Umnutzung einer Privat- zur Ferienwohnung mit zweimal zwei Betten für insgesamt vier Personen in der Königsberger Straße hat beim jüngsten Treffen des Bau- und Planungsausschusses (BPA) in Durmersheim für Zündstoff gesorgt.

„Obwohl der Besitzer im Haus lebt, so er drin wohnen bleibt, besteht die Gefahr der Nutzung als Monteurswohnung“, sagte Andrea Bruder (SPD). Karin Glied (CDU) machte es kurz: „Ich kann hier nicht zustimmen“.

Ralf Scherer (FWG) tat sich schwer in der Abschätzung, „wie viele Zimmer am Ende von wie vielen Personen“ bewohnt werden. Alexander Köpplin (BuG) fasste angesichts der in Durmersheim vorherrschenden Problematik mit dem Thema Monteurswohnungen die hohe Emotionalität und Sorge der Ratsmitglieder zusammen.

Bürgermeister Klaus Eckert erläuterte, er sei mit der Baurechtsbehörde in Kontakt, um den Kontrolldruck zu erhöhen. Das Objekt in der Königsberger Straße werde man kritisch beäugen.

Das Thema Ferienwohnungen führt zur Diskussion in Durmersheim

Andrea Bruder (SPD) fragte unterdessen, ob es Sinn ergebe, „zig Ferienwohnungen“ in Durmersheim zuzulassen und diese Tag und Nacht zu überwachen. Auf Nachfrage erklärte Eckert, eigene Kriterien für die Umnutzung von Gebäuden zu Beherbergungszwecken könne die Kommune nicht aufstellen.

Zudem sei das Vermieten von Wohnungen an Feriengäste rechtlich erlaubt. Bei der Abstimmung führten drei Enthaltungen, zwei Vetos sowie drei Befürwortungen zur Erteilung des Einvernehmens.

Pikant wurde die Angelegenheit am Ende der Sitzung bei der zweiten Einwohnerfrageviertelstunde. Es meldete sich ein erboster Nachbar zu Wort, der offenbarte, dass er vom Hausbesitzer persönlich hörte, dieser wolle die Ferienwohnung an Monteure vermieten.

Auch der Hauseigentümer war anwesend. Er erklärte, dies sei ein Übergangsstadium. Die Familie wolle zu einem späteren Zeitpunkt das gesamte Haus selbst nutzen. „Wir haben ein kleines Kind. Es liegt uns deshalb fern, uns in die Etage über uns lärmende Monteure zu holen“.

Der „politische Wunsch“, in der ehemaligen Metzgerei Flasack auf der Hauptstraße eine Eisdiele anzusiedeln, geht unterdessen nicht in Erfüllung. „Die hätte gut gepasst. Damit hätte ich mir eine Mitbelebung des Hildaplatzes gut vorstellen können“, sagte Eckert.

Eisladen aus Plittersdorf kommt doch nicht nach Durmersheim

Auch Karin Glied (CDU) zeigte sich enttäuscht, dass der Gelatiere aus Plittersdorf doch nicht nach Durmersheim kommt. Seit einigen Tagen verkündet die Inschrift „Thai-Food“ an der Scheibe des Verkaufsraums die neue Nutzung.

Mit dem Schriftzug „vor den Kopf gestoßen“ fühlte sich Alexander Köpplin (BuG), weil das Rühren der Werbetrommel für die Gastronomie bereits vor der Genehmigung durch den BPA laufe. Drei Tische zur Bewirtung lassen vermuten, der Imbiss werde für Abholungen und Auslieferungen genutzt.

Sorgen machte man sich, wo die Betreiber ihre Lieferfahrzeuge abstellen. Zudem beschrieb Karin Glied (CDU) „Parkprobleme für Abholer“. Die Sache sei noch von der Baurechtsbehörde mit internen Fachabteilungen zu prüfen.

Deren abschließende Stellungnahme lag bei der BPA-Sitzung noch nicht vor. Die Entscheidung in Durmersheim zu vertagen, war nicht möglich, da die Kommune innerhalb einer gesetzten Frist handeln müsse. „Diese ist bereits ausgereizt. Wir können nicht mehr schieben“, sagte Eckert.

„Wenn wir heute nicht das Einvernehmen erteilen, ersetzt es die Baurechtsbehörde oder wir werden aufgefordert, unsere Entscheidung neu zu fassen“, murrte man resignierend am Ratstisch ob der sich anbahnenden Wiederholung eines bekannten, für die Arbeit des Gremiums unbefriedigenden Ablaufs.

In der März-Sitzung hatte der Bau- und Planungsausschuss in Durmersheim die Voranfrage für ein Mehrfamilienwohnhaus mit zwei Vollgeschossen und einem Penthouse mit Flachdach in der Rudolfstraße auf dem Tisch.

Das Einvernehmen stellte man damals in Aussicht unter der Bedingung, dass die für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze nachgewiesen werden. Der Bauherr hat nun die ursprüngliche Anzahl von sieben Wohneinheiten auf fünf reduziert, weist acht Doppelparkerstellplätze auf der Südseite des Grundstücks aus.

Frank Möhrle (FWG) monierte, der Flachdachbau passe stilistisch nicht in die Optik des alten Ortskerns. Andrea Bruder (SPD) entgegnete, das Gebäude entspreche der derzeit gängigen Bauweise. Bereits im April beschäftige sich der BPA mit den Plänen zur Umnutzung eines Raumausstattungsunternehmens in der Draisstraße zum Kompetenzzentrum für Hunde.

Das Grundstück mit Wohn- und Geschäftshaus weist sechs Carports und sechs Stellplätze auf. Im Betriebsgebäude will man Hunde betreuen. Die Hoffläche dient zum Tiertraining.

Das Veterinäramt hat keine tierschutzrechtlichen Bedenken. Jetzt gab der BPA grünes Licht für das Vorhaben.