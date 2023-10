Die Gemeinde Durmersheim erhöht die Gebühren für Kinderbetreuung in anderem Umfang als geplant. Damit reagiert der Gemeinderat auf Elternprotest.

Protest lässt sich mit Respekt gegenüber den Adressaten äußern. Beispiele dafür gaben Eltern, die sich am Mittwoch im Gemeinderat gegen eine in der Sitzung vorgesehene Erhöhung von Gebühren für Kinderbetreuung wehrten.

Immer wieder wurde in den zahlreichen Wortmeldungen für die in Horten und Kindergärten erbrachten Leistungen gedankt. Die gute Versorgung mache ihre Kinder „glücklich“, sagte eine Mutter. Ein Vater zollte Anerkennung dafür, was das Personal zum Wohl der Kinder „in der Corona-Zeit gerissen“ habe. Ob das die Beschlussfassung des Gemeinderats beeinflusst hat, lässt sich nicht sagen. Aber sie fiel im Sinne der Eltern aus.

Von der Verwaltung war ursprünglich beabsichtigt, die Gebühren zum 1. Januar kommenden Jahres um 8,5 Prozent zu erhöhen. Zum 1. September 2024 sollte eine weitere Anhebung in gleicher Höhe folgen. Das Ansinnen löste weit im Vorfeld der Sitzung Beschwerden aus.

Gemeinderat in Durmersheim reagiert auf Elternprotest

Als Reaktion darauf war schon in der Verwaltungsvorlage eine Terminkorrektur vorgenommen worden. Die erste Anhebung sollte auf den 5. Februar verschoben werden. Eltern hatten geltend gemacht, dass zum Jahresbeginn üblicherweise viele Rechnungen zu begleichen seien. Am Widerstand gegen die Steigerung um 8,5 Prozent änderte das zeitliche Zugeständnis nichts.

Dennoch wurde aus der Elternschaft Verständnis für eine Gebührenanpassung geäußert. Man wünsche sich jedoch einen „moderaten Kompromiss“. In einer von Beiratsgremien von Kindergärten verschickten „Eltern-Post“ wurde Vorschläge unterbreitet. Einer davon lautete, statt zweimal um 8,5 Prozent zu erhöhen, sich mit jeweils sechs Prozent zu begnügen.

Während Josef Tritsch aus der SPD den Verwaltungsvorschlag als „im regionalen Rahmen“ vertretbar beurteilte, teilte sein Parteikollege Andreas Haselbach mit, er könne „bei 8,5 Prozent nicht mitgehen“. Jürgen Kniehl (FWG) sah sich vom „Fluch der guten Tat“ verfolgt, jahrelang die Gebühren stets um nur drei Prozent erhöht zu habe. Man sei bereit, auf den Kurs der Eltern „einzuschwenken“.

Helmut Schorpp schloss sich im Namen der CDU an: Familienfreundlichkeit sollte man sich was kosten lassen. Rolf Enderle (BuG) sprach sich für zweimal sechs Prozent aus. Mit der Abstimmung wurde das Entgegenkommen besiegelt. Mit einer Merheit von 16 Stimmen wurden Erhöhungen um sechs Prozent zum 1. Februar sowie 1. September 2024 beschlossen. Von Andreas Stempfle (fraktionslos) gab es eine Gegenstimme, von Haselbach eine Enthaltung. Der Beschluss gilt auf für die verlässliche Grundschule. Mit den Gebührenänderungen gehen Erhöhungen der Verpflegungskosten einher.