Ein 18-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere hundert Euro aus der Kasse einer Shisha-Bar in der Hauptstraße in Durmersheim entwendet. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Mitarbeiter den Dieb stellen.

18-Jähriger flüchtet und lässt das Bargeld zurück

Der 18-Jährige betrat die Shisha-Bar kurz vor Mitternacht und nahm das Geld aus der Kasse. Als ein Mitarbeiter auf ihn aufmerksam wurde, ergriff der 18-Jährige die Flucht.

Hierbei ließ er das Geld und sein mitgeführtes Werkzeug zurück. Der Mitarbeiter konnte den jungen Mann stellen und festhalten, bis die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt eintrafen.