Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 36 in Durmersheim (Landkreis Rastatt) sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Ein 80-jähriger Autofahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur B36 in Richtung Rheinstetten abbiegen.

Der Mann fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Sein Auto krachte in das Fahrzeug eines 47-Jährigen, das wiederum mit einem weiteren Auto zusammenstieß.

B36 für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt

Ein viertes Fahrzeug sei durch umherfliegende Trümmerteile in den Unfall verwickelt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie der Beifahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs verletzten sich schwer.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Die B36 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.