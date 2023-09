Polizei erwischt alkoholisierten Autofahrer in Durmersheim

Ein betrunkener 63-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Durmersheim gefahren und in eine Verkehrskontrolle geraten.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Durmersheim gefahren und in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilte, überprüften die Beamten den 63-Jährigen gegen 1.20 Uhr in der Rastatter Straße.

Alkoholtest ergab Wert von über einem Promille

Bei einer Atemalkoholüberprüfung stellten die Beamten bei dem Mann einen Wert von knapp über einem Promille fest. Zur Erhebung einer Blutentnahme wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.