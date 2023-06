Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L608 zwischen Durmersheim und Malsch.

Eine 55-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Malsch, als ein 13-jähriger Radfahrer unvermittelt von einem die L608 querenden Radweg auf die Fahrbahn fuhr, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die bevorrechtigte Autofahrerin versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Der 13-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 9.000 Euro.