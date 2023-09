Durmersheim: Motorradfahrer prallt beim Überholen gegen Auto

Ein Zusammenstoß hat am Mittwoch in Durmersheim einen Schaden von 7.000 Euro verursacht. Verwickelt waren ein Motorradfahrer und ein Autofahrer.

Ein 32-jähriger Motorradfahrer und ein 62-jähriger Autofahrer sind am Mittwochnachmittag in Durmersheim zusammengestoßen. Kurz vor 17 Uhr überholte der 32-Jährige in der Hauptstraße mehrere verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge, teilte die Polizei mit.

In diesem Moment bog der 62-Jährige nach links ab. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto.

Keine Verletzten

Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Es entstand aber ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Zusammenpralls.