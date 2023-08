Durmersheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Durmersheim verletzt worden. Ein 74-Jähriger hatte die Vorfahrt missachtet.

Ein 74-Jähriger hat am Dienstagabend in der Malscher-Straße in Durmersheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Personen verletzt.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 22.15 Uhr von Durmersheim kommend Richtung Malsch unterwegs, als der Unfallverursacher in Höhe der Kreuzung Küferstraße in die Malscher-Straße einbog.

Zwei Verletzte

Dabei missachtete der Senior die Vorfahrtsregelung, was zu einem Zusammenstoß beider Autos führte. Der junge Mann und dessen Beifahrerin wurden dabei verletzt und anschließend ins Krankenhaus Rastatt gebracht.

Der 74-Jährige und dessen Beifahrer blieben unversehrt. Der Sachschaden an beiden Autos beziffert sich auf etwa 10.000 Euro.