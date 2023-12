Zeugen gesucht: Unbekannter bricht in eine Wohnung in Durmersheim ein

Der Täter hat sich am Dienstag über den Balkon Zugang zur Wohnung in Durmersheim verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Lärchenweg in Durmersheim ist es am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Bewohnerin zur Tatzeit nicht zu Hause.

Ein unbekannter Täter brach die Balkontür auf und verschaffte sich so Zugang zu der Wohnung. Die Nachbarn alarmierten aufgrund auffälliger Geräusche aus der Wohnung die Polizei. Die Beamten stellten beim Eintreffen offene und durchwühlte Schränke in der Wohnung fest.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter (0 72 22) 76 10 in Verbindung zu setzen.