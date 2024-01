Durmersheim: Unbekannter bricht in ein Wohnhaus ein

Ein Einbrecher hat am Donnerstag in Durmersheim Goldschmuck gestohlen. Er entkam unerkannt. Deshalb ermittelt nun die Polizei.

Eine bislang unbekannte Person ist am Donnerstag zwischen 17.15 Uhr und 21.15 Uhr in ein Durmersheimer Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes in der Alexanderstraße auf. Anschließend durchwühlte er mehrere Schränke.

Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Erkenntnissen klaute der Einbrecher Goldschmuck. Danach gelang es ihm, unerkannt zu entkommen.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.