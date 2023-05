Durmersheimer Bayern-Fanclub hofft auf weitere Meisterfeier

Es ging wahrlich rasend schnell. Um 0.15 wurde sein Sohn geboren, um 4 Uhr der Mitgliedsantrag ausgefüllt und dieser Antrag landete morgens um 6 Uhr bei der Post. Der passende Name für den Nachwuchs war auch gleich gefunden: Leroy heißt der junge Mann, der nun bald zwei Jahre alt wird.

Und warum? Klar, Leroy Sané gehört zu den Topstars beim FC Bayern München. Dass sein Sohn den gleichen Vornamen wie ein Bayernspieler tragen muss – diese Vorgabe habe er seiner Frau schon frühzeitig angekündigt, wie Vater Markus Moritz schmunzelnd erklärt.

Über 80 Mitglieder sind registriert

„Er ist wohl der größte Fan von Bayern München im ganzen Umkreis hier“, sagt Christopher Rubertino, seines Zeichens Vorsitzender des Bayern München-Fanclubs „Red Kings Karlsruhe“ , dessen Sitz in Durmersheim ist. Nein, widersprechen will Moritz dieser Beschreibung keinesfalls. Selbstredend, dass er ebenfalls im Vorstand des Fanclubs ist, der 2023 sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Moritz und Rubertino sammelten jeweils auch eigene Erfahrungen auf dem grünen Rasen – als Kreisligaspieler bei Rot-Weiß Elchesheim. „Unter Arbeitskollegen ist im Jahr 2013 die Idee entstanden, den Fanclub zu gründen, um leichter an Eintrittskarten zu kommen“, erklärt Rubertino.

Knapp 20 Mitglieder seien es zu Beginn gewesen. Mittlerweile zählt der offiziell eingetragene Verein über 80 Mitglieder. Dass Karlsruhe im Vereinsnamen auftaucht habe damit zu tun, dass „Karlsruhe eben eine Fußballstadt ist, anders als Durmersheim“, sagt der Vorsitzende.

Er erinnert sich, wie das unter Jupp Heynckes errungene Triple 2013 einen großen Mitgliederboom aus einem breiten Einzugsgebiet, unter anderem bis Freiburg, ausgelöst habe. Zwei- bis dreimal pro Jahr gelinge es, selbst vor Ort in der Allianz-Arena zu sein. „Da wird ein Bus gechartert und das ist wie ein Familienausflug“, berichten Rubertino und Moritz. Zugleich versichern sie, dass die Ausflüge Richtung München „bei uns keine Sauftouren sind“.

Keine Frage, dass viele aus dem Club sich die Bayernspiele gemeinsam im Fernsehen anschauen, wenn sie nicht im Stadion sind. Bei regelmäßigen Festivitäten werde abseits von den Stadionbesuchen obendrein die Geselligkeit im Fanclub gepflegt. Seit er denken kann, sei er Bayern-Fan, erklärt Moritz, ohne einen ganz konkreten Grund für seine Leidenschaft nennen zu können.

Soziales Engagement ist ein Schwerpunkt des Vereinslebens

Ein Schwerpunkt bei den „Red Kings“ sei auch das soziale Engagement. Und zum zehnjährigen Bestehen des Fanclubs gibt es deshalb ein besonderes Bonbon: „Am Samstag, 8. Juli veranstalten wir beim FV Würmersheim ein Benefizsspiel gegen eine Mannschaft von Scharinger&Friends, bei der auch einige ehemalige Spieler von Bayern München mitwirken sollen“, erzählt Rubertino. Der Original-Mannschaftsbus des FC Bayern samt Busfahrer werde ebenso erwartet.

Der Erlös soll zum einen an Stelzelmännchen e.V. , den Verein für krebskranke Kinder, sowie an die Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel in Karlsruhe fließen.

Dass in absehbarer Zeit auch mal ein Profi aus dem Bayernkader bei dem Fanclub vorbeischaut, sei durchaus in der Planung, räumt Rubertino ein. „Aber die Bewerbung für einen solchen Besuch muss Hand und Fuß haben“, betont er. Nun will er sich aber erst einmal auf das Benefizprojekt konzentrieren.

Vertrauen in die Führungsspitze des FC Bayern

Und die aktuelle Situation bei Bayern? Vieles, was sich im Verein abspiele, dringe gar nicht nach außen und es gebe auch viel Halbwissen, meinen die beiden Vorstandsmitglieder etwa zur Entlassung von Julian Nagelsmann. Für sie ist klar, dass der Zeitpunkt des Trainerwechsels „fraglich“ war – erst recht nach dem Ausscheiden aus dem Pokal und der Champions League.

Einige Veränderungen im Kader müsse es geben. „Aber wir vertrauen der Führungsspitze um Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic“, sagen sie. Zwar glauben Rubertino und Moritz an den erneuten Titelgewinn. „Aber bei der Spannung an der Tabellenspitze sieht man, dass die Meisterschaft nicht selbstverständlich ist.“ Dass es diesmal bis zum Schluss in der Tabelle so eng zugeht, schreiben sie eher den Münchenern Schwächen als der starken Konkurrenz zu.

Deshalb sei es ihr Wunsch, dass die Konkurrenz in den nächsten Jahren stärker wird, um dauerhaft mehr Spannung in der Bundesliga zu erzeugen. Zehn Jahre hintereinander Deutscher Meister – nimmt da die Feierlaune nicht auch mal etwas ab? Markus Moritz weist diesen Verdacht entschieden zurück: „Wir feiern jeden Titelgewinn wie die erste Meisterschaft.“ Und woran liegt es, dass Tuchels Team in dieser Saison so hart kämpfen muss, um seinen Spitzenplatz zu verteidigen?

„Vielleicht fehlen mehr solcher Typen wie einst Lahm, Van Bommel, Ribery oder Schweinsteiger“, meint Rubertino. Die Rückkehr von Manuel Neuer erwartet er deshalb ebenso wie Markus Moritz möglichst schnell. Und beide sind überzeugt: „Er wird alles daran setzen wieder zu spielen und auch bei der Europameisterschaft 2024 dabei zu sein.“